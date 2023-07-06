Вратарь Гилерме считает бессмысленным говорить о завершении карьеры в сборной России

Последний на данный момент матч за национальную команду по футболу игрок провел 7 сентября 2021 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме не является первым номером в своем клубе, поэтому говорить о завершении карьеры в сборной России по футболу сейчас бессмысленно. Такое мнение Гилерме высказал ТАСС в четверг.

Гилерме родился в Бразилии, в 2015 году получил российское гражданство, а через год дебютировал в составе национальной команды. В последний раз Гилерме вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с командами Кипра и Хорватии, но не вышел на поле. В последний раз вратарь сыграл за сборную России в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с Мальтой (2:0) 7 сентября 2021 года.

"Завершение карьеры в сборной России? Об этом я не хочу говорить, потому что сначала я должен думать о том, чтобы вернуться на позицию первого номера в "Локомотиве", потом - сборная, - сказал 37-летний Гилерме. - Я сейчас еще не основной в команде, поэтому я думаю, что вариантов не будет, если я не буду играть как основной в "Локомотиве". Поэтому нет смысла сейчас об этом говорить. Мой контракт с "Локомотивом" действует еще год, все зависит от моего состояния, здоровья, буду ли играть или нет".

Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 23 июля. "Локомотив" в матче первого тура дома сыграет с казанским "Рубином".

"Сейчас сборы проходят тяжело, как было еще зимой, - отметил Гилерме. - Но мы все прекрасно понимаем, что на сборах нужно работать, потому что это наш фундамент на сезон".

"Конечно, для "Локомотива" всегда было целью попадать в топ-3, в этом году, я считаю, то же самое. У нас есть потенциал, есть очень много качественных футболистов, если кто-то травмирован, то может выйти второй. У нас очень хороший коллектив, у нас есть все, чтобы быть в топ-3. Но говорить все могут, нужно делать, все зависит от нас, потому что потенциал у нас есть", - заключил Гилерме.