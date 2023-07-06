Матч "Динамо" - "Краснодар" откроет новый сезон Российской премьер-лиги

Встреча пройдет 21 июля на "ВТБ-Арене" в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Матч между московским футбольным клубом "Динамо" и "Краснодаром" откроет сезон-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба лиги.

Встреча пройдет 21 июля на "ВТБ-Арене" в Москве и начнется в 19:00 мск. 22 июля екатеринбургский "Урал" примет столичный ЦСКА (начало - 13:00 мск), "Пари Нижний Новгород" дома сыграет с действующим чемпионом петербургским "Зенитом" (15:15 мск), московский "Локомотив" примет казанский "Рубин" (17:30 мск), "Ахмат" в Грозном сыграет с самарскими "Крыльями Советов" (20:00 мск). 23 июля московский "Спартак" на своем поле сыграет с "Оренбургом" (17:30 мск), "Ростов" примет воронежский "Факел", "Сочи" дома сыграет с калининградской "Балтикой", обе встречи начнутся в 20:00 мск.

Матч третьего тура между столичными ЦСКА и "Локомотивом" пройдет 5 августа и начнется в 20:00 мск, в этом же туре "Зенит" 6 августа примет "Динамо" (15:00 мск). Игра пятого тура между "Спартаком" и "Зенитом" в Москве пройдет 20 августа и начнется в 19:30 мск. В седьмом туре ЦСКА на своем поле сыграет с "Зенитом" 3 сентября (17:30 мск).