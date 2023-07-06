Первые матчи "пути РПЛ" Кубка России по футболу пройдут 25 июля

В этот день состоятся игры "Локомотив" - "Урал", "Пари Нижний Новгород" - "Динамо" и "Зенит" - "Ахмат"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Групповой этап "пути Российской-премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу стартует 25 июля. Об этом в четверг сообщает пресс-служба турнира.

В 18:30 мск в матче группы В московский "Локомотив" примет екатеринбургский "Урал", в группе D "Пари Нижний Новгород" дома сыграет с московским "Динамо". В 20:30 мск петербургский "Зенит" примет грозненский "Ахмат" в игре квартета С.

26 июля пройдут встречи группы А "Оренбург" - ЦСКА и воронежский "Факел" - "Сочи". В группе В "Ростов" примет казанский "Рубин", в группе С самарские"Крылья Советов" - калининградскую "Балтику". Завершится программа первого тура матчем "Краснодар" - московский "Спартак", игра пройдет 27 июля и начнется в 20:00 мск.

Игры второго тура "пути РПЛ" пройдут 8-10 августа, третьего - 29-30 августа. Встречи четвертого тура состоятся 19-21 сентября, пятого - 3-5 октября. Шестой тур пройдет с 31 октября по 2 ноября.

16 клубов РПЛ на групповом этапе Кубка России проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление на турнире.

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда опустится в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в финале обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 по пенальти).