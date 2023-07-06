В Казани дан старт ралли "Шелковый путь"

В соревнованиях примут участие 98 экипажей из 23 стран

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония начала международного ралли "Шелковый путь - 2023" прошла в четверг на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля, передает корреспондент ТАСС.

Участников соревнований поприветствовал глава Татарстана Рустам Минниханов. "Для нас это большая честь - сегодня 23 страны, 98 экипажей дают старт ралли "Шелковый путь". Для нашей республики это очень важно, республика у нас автомобильная. Любой вид технического спорта у нас пользуется большим спросом. Я хотел бы поблагодарить участников ралли, гостей нашего праздника и, конечно, казанцев за то, что вы так тепло принимаете наших гостей. В добрый путь", - сказал он.

Слова поддержки участникам соревнований высказал также руководитель ралли "Шелковый путь", семикратный победитель ралли "Дакар" Владимир Чагин. "Сегодня наши участники и организаторы отправляются на сложнейший маршрут. Конечно же, им нужна удача. Тепло ваших сердец, ваша энергетика очень помогут", - отметил он.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка пройдет с 6 по 15 июля и завершится в Москве. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составят скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.