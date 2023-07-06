Международная федерация плавания ратифицировала рекорды Чикуновой и Колесникова

Результаты были показаны российскими пловцами на соревнованиях внутри страны

ТАСС, 6 июля. Международная федерация плавания (World Aquatics) признала мировые рекорды российских пловцов Евгении Чикуновой и Климента Колесникова, которые они показали на внутрироссийских соревнованиях. Об этом в четверг сообщает пресс-служба World Aquatics.

21 апреля 2023 года Чикунова в финальном заплыве на чемпионате России показала результат 2 минуты 17,55 секунды на дистанции 200 м брассом. Ранее мировой рекорд принадлежал Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).

Колесников 22 ноября 2022 года на чемпионате России на короткой воде установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине - 22,11 секунды. Предыдущее достижение принадлежало французу Флорану Маноду (22,22 секунды), оно держалось с декабря 2014 года.

Чикуновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также на ее счету серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете.

Колесникову 22 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года.

Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине, вопрос их допуска на международные турниры отложен