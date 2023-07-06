Российские теннисистки Потапова и Андреева сыграют друг с другом в третьем круге Уимблдона

В четверг Анастасия Потапова в двух сетах обыграла словенку Кайю Йуван

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова в четверг победила словенскую теннисистку Кайю Йуван в матче второго круга Уимблдона.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Потаповой, посеянной на турнире под 22-м номером. Йуван попала в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу матча она несколько раз брала медицинский перерыв. В третьем круге Потапова сыграет с 16-летней соотечественницей Миррой Андреевой, вышедшей в основную сетку благодаря победе в квалификации.

Потаповой 22 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является победительницей двух турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее третьего круга.

22-летняя Йуван занимает 244-е место в мировом рейтинге, на счету словенской теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. По решению Ассоциации лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в текущем сезоне спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.