"Норманочка" вышла в четвертьфинал Copa Mundo по мини-футболу с первого места в группе

Российская команда одержала на турнире в Бразилии две победы и один раз сыграла вничью

ТАСС, 6 июля. Российский клуб "Норманочка" сыграл вничью с бразильской "Лондриной" со счетом 2:2 в матче третьего тура группового этапа международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo. Встреча прошла в бразильском Паранагуа в четверг.

"Норманочка" уступала после первого тайма со счетом 0:2, но сумела отыграться. Забитыми мячами в составе российской команды отметились Александра Самородова и Александра Чернова.

В первом матче "Норманочка" со счетом 7:0 обыграла бразильскую команду "Рио Бранко", во втором с таким же счетом была сильнее аргентинского "Сан-Лоренсо". Российская команда заняла первое место в группе А, набрав 7 очков. "Норманочка" опередила "Лондрину" (7 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды вышли в четвертьфинал турнира.

Соперник российской команды по четвертьфиналу определится позднее после завершения всех матчей группового этапа. "Норманочка" выступает на турнире под флагом РФ. В прошлом году команда из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали турнира.

Чемпионат Copa Mundo завершится 10 июля.