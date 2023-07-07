Десятый этап сезона "Формулы-1" стартует в Великобритании

Макс Ферстаппен выиграл семь из девяти гонок нынешнего сезона, в том числе пять последних

ТАСС, 7 июля. Программа десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Великобритании - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Сильверстоун".

Интриги в борьбе за титул в нынешнем сезоне не предвидится - мало что может помешать нидерландцу Максу Ферстаппену из "Ред Булл" стать трехкратным чемпионом мира. Он выиграл семь из девяти прошедших гонок, в том числе пять последних, и опережает ближайшего преследователя, которым является его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, уже на 81 очко. А вот напарнику нидерландца будет непросто удержать второе место в личном зачете - испанец Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") наверняка навяжут борьбу мексиканцу.

Трасса "Сильверстоун" располагается недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при состоялся 13 мая 1950 года, эта гонка стала первой в истории "Формулы-1". За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной, она имеет много быстрых поворотов.

Рекордсменом по победам на Гран-при Великобритании является Хэмилтон, который финишировал первым на домашнем этапе восемь раз. Из действующих пилотов здесь также побеждали Алонсо (2006, 2011) и испанец Карлос Сайнс - младший (2022). В 2020 году в рамках Гран-при 70-летия победу в Сильверстоуне одержал Ферстаппен.

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая - в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:00 мск).