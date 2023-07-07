Терентьев: МПК может выдвинуть особые условия при допуске россиян к соревнованиям

Как считает председатель Всероссийского общества инвалидов, условия, возможно, будут унижать наших спортсменов

САРАТОВ, 7 июля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) в случае допуска к соревнованиям российских спортсменов может выдвинуть особые условия их участия. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

"Думаю, с учетом политизированности этого вопроса Международный паралимпийский комитет будет делать все, чтобы с одной стороны сказать, что они открыты для всех спортсменов, с другой - выставлять такие условия участия, что они будут унижать наших спортсменов, - сказал Терентьевв. - Тут, конечно, нужно внимательно посмотреть, что это будут за условия. И тренерам, старшим тренерам Паралимпийского комитета России [нужно] принимать взвешенные решения".

Генеральная ассамблея МПК в конце сентября рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). В декабре ПКР направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, которая была удовлетворена.

Терентьев является паралимпийским чемпионом по лыжным гонкам, обладателем четырех серебряных медалей Игр по лыжным гонкам и двух бронзовых наград по биатлону. В 2006-2014 годах занимал пост генерального секретаря Паралимпийского комитета России.