Сергея Белых назначили исполнительным директором футбольного клуба "Спартак"

Ранее Белых работал генеральным директором хоккейного клуба "Авангард"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор омского хоккейного клуба "Авангард" Сергей Белых назначен исполнительным директором московского футбольного клуба "Спартак". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Спартака".

Белых 41 год, он работал в "Авангарде" с 2019 года, за это время клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

Предыдущим исполнительным директором "Спартака" был Максим Власов, который работал в клубе с 2019 по 2020 год. После этого в "Спартаке" упразднили эту должность. 21 июня о своем уходе с поста генерального директора клуба объявил Евгений Мележиков, его сменил Олег Малышев.

По итогам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Красно-белые набрали 54 очка в 30 матчах, на 4 очка отстали от занявшего второе место столичного ЦСКА, на 16 - от чемпиона страны петербургского "Зенита".