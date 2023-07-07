Селихов рассказал, что отстранение российских команд не повлияло на его мотивацию

Голкипер отметил, что верит в допуск россиян к международным турнирам

ТАСС, 7 июля. Отстранение российских футбольных клубов от участия в международных соревнованиях не повлияло на мотивацию вратаря московского "Спартака" Александра Селихова. Об этом футболист рассказал "Спорт-Экспрессу" в пятницу.

"В плане мотивации у меня никаких сдвигов нет, - сказал Селихлв. - Я так же мотивирован. Как говорится, надейся на лучшее и готовься к худшему. Я надеюсь, что когда-то бан снимут. Пусть многие и скажут, что я наивен. Но я буду верить до конца".

В составе "Спартака" Селихов провел девять матчей в еврокубках: пять - в Лиге чемпионов и три - в Лиге Европы. Одну из этих встреч голкипер завершил без пропущенных мячей.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранила российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.