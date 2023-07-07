Селихов считает, что "Спартак" в прошедшем сезоне сыграл ниже ожиданий

Столичный клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата России

ТАСС, 7 июля. Выступление московского футбольного клуба "Спартак" в сезоне-2022/23 нельзя назвать успешным. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал вратарь красно-белых Александр Селихов.

"Могли намного лучше выступить, - сказал Селихов. - Поэтому, наверное, оценю [выступление] ниже среднего. Лично для меня - плюс-минус так же. Было много недочетов. Но это больше касается второй части сезона. Анализировал, думал, с чем это может быть связано. Может, из-за длинного перерыва, может, что-то еще. Имеем то, что имеем".

"Связать это можно с чем угодно: молодая растущая команда, большой зимний перерыв. Я не знаю, в чем тут была причина. Их можно найти много, но до сути мы доберемся внутри команды. Думаю, уже на летних сборах будем смотреть какие-то нарезки и анализировать свои игры, ошибки", - добавил он.

"Спартак" занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 54 очка в 30 матчах.

Новый сезон РПЛ начнется 21 июля. "Спартак" в первом туре 23 июля сыграет дома с "Оренбургом".