Гилерме считает, что футболист Дзюба является важным игроком для "Локомотива"

Артем Дзюба выступает за столичный клуб с февраля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба является хорошим и позитивным человеком, он является важным игроком для футбольного клуба. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме.

"Артем очень хороший и позитивный парень, который на футбольном поле, что самое главное, дает нам силу, - сказал Гилерме. - Поэтому Артем является очень важным игроком для нас. Надеюсь, что в этом сезоне у него получится показать прекрасную игру, как он сделал это в прошлом сезоне".

Дзюба стал игроком "Локомотива" 8 февраля 2023 года, 25 мая пресс-служба железнодорожников объявила о продлении контракта с футболистом до конца сезона-2023/24.

Дзюбе 34 года. В прошедшем сезоне нападающий провел в составе "Локомотива" 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.