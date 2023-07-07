Футболист "Локомотива" Баринов не стал делать операцию на пальце

В апреле после матча с "Оренбургом" полузащитник рассказал, что ему потребуется операция на пальце руки после перелома

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Капитан и полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов летом не делал операцию на пальце руки, она ему больше не потребуется. Об этом ТАСС в пятницу сообщил агент футболиста Павел Банатин.

"Дима сказал, что не будет делать, оставил все как есть, - сказал Банатин. - Было короткое межсезонье, он решил посвятить его семье, не отвлекаться. Это не мешает, все нормально, никаких ощущений нет. Как-то заросло чуть-чуть, то есть несерьезно все. Он играл в матче без лангетки, так и будет, все нормально".

"То есть кость срослась, все нормально. В дальнейшем операция не планируется, сейчас все хорошо. Насколько я знаю, операция больше не нужна Дмитрию. Он набирает форму к сезону, нагрузки были чуть-чуть большие, пока тяжело, но еще две недели есть, я думаю, что в оптимальной форме, как обычно, будет. Ждем сезон с хорошими мыслями", - добавил Банатин.

Баринов получил перелом 16 апреля в выездном матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" (4:1). 30 апреля Баринов сообщил журналистам, что ему потребуется операция на пальце руки. Он проводил матчи прошлого сезона со специальным бинтом. 6 июля Баринов сообщил ТАСС, что не делал операцию в межсезонье.

Баринову 26 лет. В прошлом сезоне он провел за "Локомотив" 34 матча, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.