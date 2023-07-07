Карасев рассудит матч за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА

В матче сыграют "Зенит" и ЦСКА 15 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча состоится 15 июля в Казани. Ассистентами рефери станут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Резервным судьей будет Артем Чистяков. Арбитром на VAR назначен Виталий Мешков, ассистировать ему будет Максим Гаврилин.

В Суперкубке России ежегодно встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны. "Зенит" примет участие в матче в ранге победителя Мир - Российской премьер-лиги, ЦСКА - на правах обладателя Фонбет - Кубка России. В 2022 году победу в матче за суперкубок одержал "Зенит", тогда петербургский клуб со счетом 4:0 разгромил московский "Спартак".