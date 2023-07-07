Семак заявил, что "Зенит" ведет переговоры по переходу футболиста Марио Фернандеса

Агент игрока сообщил, что приоритетное право переговор утрачено ЦСКА, отметил главный тренер "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" ведет переговоры с представителями защитника Марио Фернандеса. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Могу сказать, что "Зенит" корректно ведет себя в этой ситуации, мы вступили в контакт с представителями Марио после того, как агент заявил, что приоритетное право переговоров утрачено ЦСКА, - сказал Семак. - Как закончатся переговоры, посмотрим, но позиция клуба чиста и понятна. Нам игрок интересен, дождемся результатов, тогда поговорим о позиции".

Ранее Фернандес расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом", в который он перешел в декабре 2022 года. Арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года. При этом представители ЦСКА подчеркивали, что продолжение карьеры Фернандеса в России по взаимному соглашению возможно только в армейском клубе. 22 июня президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявлял, что Фернандес подпишет контракт со своим бывшим клубом.

Фернандесу 32 года, он выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах в различных турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. 18 мая прошлого года защитник принял решение приостановить карьеру, а 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям.