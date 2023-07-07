В Татарстане стартовал первый этап ралли "Шелковый путь"

В ралли примут участие около 100 экипажей из более чем 20 стран

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Старт первого этапа международного ралли "Шелковый путь" по маршруту Казань - Уфа состоялся в пятницу, передает корреспондент ТАСС. Общая протяженность этапа составит 618 километров, из которых 142 километра придутся на скоростной участок.

Руководитель ралли "Шелковый путь", семикратный победитель ралли "Дакар" Владимир Чагин поделился с журналистами своими впечатлениями от трассы. "Главный сюрприз 13-го издания ралли "Шелковый путь" - это новый маршрут, по юго-востоку, центральной части России. Новые регионы - Челябинская область, Оренбургская, предгорья Урала, - сказал он. - Сегодня участников провожает в дальный путь гостеприимный Татарстан. И сразу же начинается извилистая трасса, с большим количеством балок, ухабов. Участники должны будут за эти 140 км бездорожья по Татарстану вкатиться в гонку, овладеть управлением автомобиля, проверить настройки и отправиться в дальний десятидневный маршрут".

Чагин подчеркнул, что в гонках примут участие почти 100 экипажей из более чем 20 стран. "Это очень радует в наше непростое время, здорово, что наша страна всегда проявляет гостеприимство зарубежным гостям, они это чувствуют, поэтому их и тянет в Россию", - добавил он.

Своими ожиданиями от гонки поделился российский гонщик Сергей Карякин. "Думаю, что будет пыльно, очень закручено и интересно. Татарстан всегда славился любовью к автоспорту. Очень надеюсь, что спецучасток так же полюбит нас и даст показать хороший результат", - сказал он.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка пройдет с 6 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составят скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.