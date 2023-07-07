В "Локомотиве" рассказали о будущем французского футболиста Изидора

У нападающего длительный контракт с клубом, отметил главный тренер

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" рассчитывает, что нападающий Вильсон Изидор поможет команде в предстоящем сезоне. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

"Изидор находится в расположении команды, - сказал Галактионов. - У него есть небольшое недовосстановление, поэтому решили ему дать паузу. К следующей игре он будет готовиться. Остается ли он в команде на предстоящий сезон? Почему нет? У него длительный контракт".

Изидор в четверг не сыграл в товарищеском матче "Локомотива" с "Балтикой" (0:1). В конце сезона французский футболист не скрывал, что недоволен статусом запасного в команде и будет готов перейти в клуб, который будет играть в еврокубках.

Изидору 22 года, в "Локомотив" он перешел в январе 2022 года, подписав контракт на 4,5 года.

"Локомотив" по итогам сезона занял восьмое место в Мир - Российской премьер-лиге. Новый сезон стартует 23 июля.