В WADA сообщили, что комментировать заявление Сотниковой о положительной пробе должен МОК

Олимпийская чемпионка рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать последнее заявление фигуристки Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе и предложило обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе WADA.

"Международный олимпийский комитет был органом управления результатами, поэтому я уверен, что они смогут помочь в этом вопросе", - сказали в пресс-службе WADA в ответ на просьбу дать комментарий на заявление олимпийской чемпионки о положительной пробе, взятой в 2014 году.

Ранее Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали.

В 2017 году Сотникова подозревалась в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи после того, как на ее контейнере с допинг-пробой были обнаружены царапины, которые якобы свидетельствовали о том, что тот был вскрыт до того, как попал в лабораторию для анализа. В ноябре того же года МОК принял решение прекратить расследование в отношении российской фигуристки из-за отсутствия достаточных доказательств ее вины.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Также на счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014).