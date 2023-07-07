Белых назвал монетизацию бренда коммерческой задачей футбольного клуба "Спартак"

Посещаемость матчей "Спартака" не соответствует уровню этого бренда, отметил исполнительный директор клуба

ТАСС, 7 июля. Основными коммерческими задачами московского футбольного клуба "Спартак" должны стать повышение уровня посещаемости и монетизации бренда. Об этом в пятницу "Спорт-Экспрессу" сообщил новый исполнительный директор красно-белых Сергей Белых.

"Спортивная организация в сфере бизнеса, маркетинга, монетизации, глобально не отличается друг от друга, - сказал Белых. - Есть актив болельщиков, есть то, как надо завлекать их, как работать с ними. Объективно большой разницы нет. В Омске нам удалось добиться рекордной коммерческой посещаемости. Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда "Спартак" не соответствует уровню этого бренда. Наша задача - сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован".

7 июля Белых был назначен исполнительным директором "Спартака".

Белых 41 год, с 2019 года он работал генеральным директором омского хоккейного клуба "Авангард".