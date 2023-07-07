Ольховский ожидает интересного матча между теннисистками Касаткиной и Азаренко

Обе теннисистки находятся в хорошей форме, отметил Андрей Ольховский

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина и белоруска Виктория Азаренко находятся в хорошей форме, поэтому матч между ними в третьем круге Уимблдона будет интересным. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Обе теннисистки находятся сейчас в хорошей форме, - сказал Ольховский. - Дарья показывает очень солидную, бодрую игру после турнира в Бирмингеме, а Виктория явно еще не оставила своих амбиций в спорте. Ожидаю, что матч будет очень интересным".

Матч между Касаткиной и Азаренко пройдет 7 июля. Уимблдон завершится 16 июля.