В UIPM рассказали об условиях допуска российских пятиборцев на международные соревнования

Допуск атлетов будет осуществляться только после проверки независимой комиссией

ТАСС, 7 июля. Российские и белорусские пятиборцы для участия в международных соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии, что они не проходили службу в вооруженных силах своих стран, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

20 апреля UIPM объявил о намерении допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Допуск атлетов будет осуществляться только после проверки независимой комиссией. UIPM также не допустит россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях. Похожие требования будут применяться для вспомогательного персонала (тренеров и инструкторов, медиков, физиотерапевтов). Заявки на допуск к соревнованиям будут приниматься с 31 июля 2023 года.

Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.