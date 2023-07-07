Посещаемость матчей Первой лиги увеличилась на 128% по сравнению с сезоном-2021/22

В среднем за сезон на одной игре лиги присутствовало 2 882 зрителя

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Матчи Мелбет - Первой лиги в сезоне-2022/23 посетило более 800 тыс. человек, что на 128% превысило показатель, установленный сезоном ранее. Об этом на общем собрании клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в пятницу сообщил глава организации Наиль Измайлов.

Средняя посещаемость матчей повысилась с 1 019 до 2 882 человек, общая - с 386 464 до 881 776 человек. Более чем вдвое выросла посещаемость матчей Второй лиги, в минувшем сезоне игры третьего по силе дивизиона чемпионата России посетило 869 519 зрителей, что на 108% больше, чем в сезоне-2021/22.

"Рассчитываю, что новый сезон пройдет не менее интересно, чем прошлый, - сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. - Мы продолжаем развивать совместно с лигой продукты лиги, разрабатываем механизмы, способствующие повышению дохода, чтобы система распределения средств была значительно более интересной для клубов. Сезон будет непростым в связи с реформой, для кого-то турнир будет переходным, но мы уверены, что коллектив с задачей проведения справится, при поддержке РФС клубы будут только развиваться. Отрадно, что количество участников в ФНЛ увеличивается, меньше проблем с лицензированием".

Матчи первого тура Первой лиги запланированы на 15-17 июля. Окончательный вариант календаря предстоящего сезона будет опубликован после согласования с бюро исполкома РФС.