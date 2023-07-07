Главный тренер сборной назвал дискриминационными условия допуска российских пятиборцев

Наложенные на российских спортсменов ограничения никак не вписываются в Олимпийскую хартию, считает Андрей Макушин

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Выработанные Международным союзом современного пятиборья (UIPM) критерии допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты являются дискриминационными. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал главный тренер сборной России Андрей Макушин.

"Критерии допуска российских и белорусских пятиборцев практически идентичны тем, что были выработаны для россиян и белорусов другими международными спортивными федерациями, - сказал Макушин. - На мой взгляд, эти критерии являются дискриминационными, мы являемся гражданами своей страны и хотим выступать под флагом и с гимном России как в личном первенстве, так и командном. А наложенные на нас ограничения никак не вписываются в Олимпийскую хартию".

7 июля пресс-служба UIPM сообщила, что российские и белорусские пятиборцы для участия в международных соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии, что они не проходили службу в вооруженных силах своих стран, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции.

20 апреля Международный союз современного пятиборья объявил о намерении допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Допуск атлетов будет осуществляться только после проверки независимой комиссией. UIPM также не допустит россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях. Похожие требования будут применяться для вспомогательного персонала (тренеров и инструкторов, медиков, физиотерапевтов). Заявки на допуск к соревнованиям будут приниматься с 31 июля 2023 года.

Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.