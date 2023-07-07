Гёкдениз Карадениз стал главным тренером футбольного клуба "Рубин-2"

Тренер отметил, что провел лучшие годы игровой карьеры в казанском клубе

ТАСС, 7 июля. Бывший полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" турок Гёкдениз Карадениз назначен на пост главного тренера "Рубина-2", который будет выступать в Леон - Второй лиге. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Рубина".

"Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой "Рубина". Я провел здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве", - сказал Карадениз.

Караденизу 43 года, он выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год, а также играл за турецкий "Трабзонспор". В составе "Рубина" он дважды стал чемпионом России, два раза побеждал в матчах за суперкубок и один раз выигрывал кубок страны. В составе сборной Турции Карадениз стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и бронзовым призером Кубка конфедераций - 2003.