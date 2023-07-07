Тренер сборной России заявил, что пятиборцев вынудили пропустить чемпионат мира

Турнир в Великобритании пройдет во второй половине августа

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Решение Международного союза современного пятиборья (UIPM) рассматривать в течение трех месяцев заявки на получение нейтрального статуса лишают россиян и белорусов последнего шанса выступить на августовском чемпионате мира в Великобритании. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал главный тренер сборной России Андрей Макушин.

"Теперь окончательно стало ясно всем, что в чемпионате мира, который пройдет в Великобритании во второй половине августа, наши и белорусские спортсмены участвовать не смогут, - сказал Макушин. - Из-за пропуска этого турнира шансы наших атлетов отобраться на Олимпиаду 2024 года уменьшатся".

7 июля пресс-служба UIPM сообщила о том, что российские и белорусские пятиборцы для участия в международных соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии, что они не проходили службу в вооруженных силах своих стран, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции. Заявки на допуск к соревнованиям будут приниматься с 31 июля 2023 года, они должны быть поданы за 90 дней до начала соревнований.

Квалификационный отбор на Игры в Париже у пятиборцев стартовал в начале июня. На Европейских играх в Польше были разыграны по восемь олимпийских лицензий у мужчин и женщин, по одной лицензии уже получили победители финала Кубка мира, обладатели еще шести пропусков на Игры-2024 определятся по итогам чемпионата мира в британском Бате (21-28 августа).

Россияне сохраняют возможность отобраться на Олимпиаду в Париже в случае успешного выступления на чемпионате мира 2024 года (по три лицензии у мужчин и женщин) и в случае занятия высоких мест в мировом рейтинге, итоги которого будут подведены 17 июня 2024 года.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.