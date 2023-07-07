Тарпищев считает, что теннисистке Андреевой "до лампочки" против кого играть

Ранее спортсменка вышла в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шестнадцатилетней российской теннисистке Мирре Андреевой все равно, что о ней пишу и против кого играть. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Андреева в четверг обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову в матче второго круга Уимблдона. Крейчикова (10-й номер посева) снялась с матча при счете 6:3, 4:0 в пользу Андреевой, вышедшей в основную сетку турнира через квалификацию.

"Андреева играет хорошо. Ей 16 лет и видно, что устойчивая психика, - сказал Тарпищев. - Ей до лампочки, что кто о ней говорит и пишет и против кого играть. Она не задумывается над этим, и это хорошо".

Говоря о сильных качествах Андреевой, Тарпищев выделил концентрацию: "Внимание, концентрация на высоком уровне, и хватает терпения. Чешка имела преимущество перед игрой, но Андреева справилась и с давлением, и с соперницей".

В третьем круге Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.