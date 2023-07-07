МОК поприветствовал заявление Движения неприсоединения по допуску россиян на соревнования

Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя

ТАСС, 7 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует заявление Движения неприсоединения, в котором выражается поддержка политической нейтральности при проведении Олимпийских игр в Париже. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МОК.

Ранее Движение неприсоединения приняло декларацию, в которой говорится, что члены организации ожидают политически нейтральные Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году.

"МОК тепло приветствует поддержку со стороны 120 государств - членов Движения неприсоединения, - сказал президент МОК Томас Бах. - Нас очень воодушевляет эта твердая приверженность объединяющей миссии Олимпийских игр. Спасибо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инициативу принятия этой важной резолюции". В МОК также подчеркнули, что тезисы в декларации полностью соответствуют рекомендациям комитета по участию в международных соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.

В марте МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, однако многие федерации еще не разработали критерии их возвращения или отложили рассмотрение этого вопроса. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже будет принято позднее.

Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. В 2023 году министерское заседание координационного бюро движения проходило в Баку.