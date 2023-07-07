Теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона

Россиянин в трех сетах обыграл француза Адриана Маннарино

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев в пятницу обыграл француза Адриана Маннарино и вышел в третий круг Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Медведева, получившего третий номер посева. У Маннарино не было номера посева. Матч начался в четверг, но его окончание было перенесено на следующий день из-за наступления темноты. В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между венгром Мартоном Фучовичем и американцем Маркосом Гироном.

На турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев и Маннарино провели друг против друга семь матчей, пять из которых - на травяном покрытии. Француз ведет в личных встречах со счетом 4-3. В текущем сезоне спортсмены встречались во втором круге турнира в нидерландском Хертогенбосе, победу тогда одержал Маннарино.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Маннарино 35 лет, в мировом рейтинге он идет 35-м. На его счету два титула ATP. На турнирах Большого шлема француз не проходил дальше четвертого круга.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.