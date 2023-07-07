7 июля, 12:30
Бокс

Иван Емельяненко проведет боксерский бой против Антонио Силвы 18 августа

Поединок пройдет в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко проведет бой против бразильца Антонио Бигфута Силвы по правилам бокса 18 августа в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"У Ивана Емельяненко запланирован бой по боксу против Бигфута Силвы 18 августа. Поединок пройдет в боксерских перчатках", - сказал Хрюнов.

Емельяненко ранее победил дзюдоиста Алексея Леденева в дебютном поединке по ММА. Иван Емельяненко является младшим братом Федора и Александра Емельяненко. 

Теги:
Бокс
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация