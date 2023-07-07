7 июля, 12:31
ММА

Александр Емельяненко проведет следующий бой в октябре или ноябре

В настоящий момент спортсмен находится в реабилитационном центре

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко проведет следующий бой в конце октября или начале ноября. Об этом ТАСС в пятницу сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Александр активно участвует в тренировках, тренирует ребят. Поединок Александра запланирован на конец октября - начало ноября. Думаю, что к этому времени он восстановится", - сказал Хрюнов.

Александру Емельяненко 41 год. В настоящий момент он находится в реабилитационном центре в Ингушетии. На его счету 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах. 

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