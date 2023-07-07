Митрофанов заявил, что для ФИФА нет разницы, в какой конфедерации будет состоять РФС

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Для Международной федерации футбола (ФИФА) нет принципиальной разницы, в какую конфедерацию будет входить Российский футбольный союз (РФС). Такое мнение журналистам в пятницу высказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Для ФИФА сейчас нет принципиальной разницы, в какой конфедерации принимает участие РФС, поэтому не нужно спекулировать историями, что если бы перешли, то ФИФА сняла бы запрет, это не так. Поэтому РФС исходит из того, что вопрос должен быть решен комплексно и позитивно для нашего футбола. Я пока комментировать не могу переговоры, они идут, чего-то конкретного сказать не могу", - сказал Митрофанов.

Также он оценил возможность включения сборной России в жеребьевку отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. "Вы знаете, что жеребьевка европейской квалификации будет проходить в конце 2024 года. Есть ли надежда, что к этому моменту что-то решится? Надежда умирает последней", - отметил генеральный секретарь РФС.

8 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 27 ноября того же года президент РФС Александр Дюков предложил исполкому рассмотреть вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, однако решение не было принято.