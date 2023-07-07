Тарпищев считает, что теннисист Медведев правильно сыграл против Маннарино

Россиян обыграл француза в трех сетах

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев правильно играл против француза Адриана Маннарино в матче второго круга Уимблдона. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Соперник у него был противный - играет плоскими ударами, отсюда низкий отскок, и высокому игроку тяжело всегда подстраиваться под мяч. Жаль, Даня не добил вчера, учитывая, что турнир напряженный, двухнедельный, но по качеству игры Медведев играл правильно. Проблем у него не возникло сегодня", - сказал Тарпищев.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Медведева, получившего третий номер посева. У Маннарино не было номера посева. Матч начался в четверг, но его окончание было перенесено на следующий день из-за наступления темноты. В следующем круге Медведев сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.