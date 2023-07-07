Российская теннисистка Александрова вышла в третий круг Уимблдона

Россиянка обыграла американку Мэдисон Бренгл в трех сетах, каждый из которых завершился на тай-брейке

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова в пятницу обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл в матче второго круга Уимблдона.

Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7) в пользу Александровой, которая получила на турнире 21-й номер посева. Американке не был присвоен номер посева. В следующем круге Александрова сыграет с представительницей Венгрии Далмой Галфи.

Александровой 28 лет, она занимает 22-е место в мировом рейтинге, на ее счету 4 победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Александрова не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Бренгл 33 года, она занимает 114-е место в мировом рейтинге, на ее счету нет титулов WTA. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 2015 года.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).