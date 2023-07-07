В Воронеже строительство второго футбольного стадиона планируют завершить в декабре

Пресс-служба правительства региона сообщила, что работы идут по графику

ВОРОНЕЖ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют завершить в декабре 2023 года строительство второго футбольного стадиона для приема матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона по итогам встречи в пятницу губернатора Воронежской области Александра Гусева с гендиректором футбольного клуба "Факел" Романом Асхабадзе и президентом воронежской областной общественной организации "Федерация футбола" Владимиром Москалевым.

"Участники встречи обсудили ход строительства нового стадиона "Факел" на улице Писателя Маршака, 14, <...> [где] уже завершается монтаж навесов, вскоре рабочие приступят к отделке помещений под трибунами, а подготовка поля начнется в середине августа, после установки освещения. Работы идут по графику, в декабре планируется завершить строительство объекта", - говорится в сообщении.

В июле 2022 года Гусев сообщал, что второй футбольный стадион для приема матчей РПЛ подготовят в Воронеже в 2023 году, для этого проведут его реконструкцию и увеличат число посадочных мест до 10 тысяч. Спортивный комплекс "Факел" с бассейном, стадионом на 8 тыс. мест находится в Воронеже на улице Маршака, в работы по реконструкции стадиона власти намерены вложить более 800 млн рублей, ее ведет белорусская компания "Белинжинирингстройинвест".

Как добавила пресс-служба правительства региона по итогам встречи Гусева с Асхабадзе и Москалевым, Воронежская область занимает лидирующие позиции в стране по количеству школ в проекте "Футбол в школах": на учебный год 2023-2024 годов в него вошли 83 школы, ранее было 58.

Власти региона в 2022 году взяли в аренду на пять лет Центральный стадион профсоюзов на улице Студенческой в Воронеже, на котором принимают домашние матчи вышедшего в РПЛ "Факела".