Система карты болельщика в Казани заработает к первому домашнему матчу "Рубина"

Владимир Леонов отметил, что у него нет информации о переносе первых домашних матчей казанской команды

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Система карты болельщика на стадионе "Ак Барс - Арена" в Казани должна быть запущена к концу июля, на этот срок намечено проведение первого домашнего матча "Рубина" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Мы продолжаем заниматься подготовкой стадиона, согласно дорожной карте работы мы должны завершить к концу месяца. Информации о переносе матчей у меня нет, но если клубы договорятся, то ничего страшного в этом нет", - сказал Леонов.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что "Рубин" может перенести стартовые домашние матчи нового сезона РПЛ из-за проблем с системой карты болельщика на "Ак Барс - Арене" - домашнем стадионе команды.

"Рубин" первый домашний матч после возвращения в РПЛ должен сыграть 30 июля, соперником по второму туру будет "Оренбург". 5 августа "Ак Барс - Арена" должна принять матч "Рубина" с московским "Спартаком".