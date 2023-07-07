73 тыс. абитуриентов обратились за подтверждением знаков отличия ГТО для поступления в вуз

Знак отличия ГТО подтверждает приверженность к регулярным занятиям физической культурой и спортом, отметил Олег Матыцин

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 70 тыс. российских абитуриентов вузов запросили подтверждение знаков отличия за выполнение комплекса нормативов "Готов к труду и обороне" (ГТО) через сервис "Поступление в вуз онлайн". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства спорта России.

"За последние два года наблюдается положительная динамика участия россиян в ГТО: за 2020 год число присоединившихся граждан составило 900 тыс., а в 2022 году - уже 1,7 млн. Впечатляющие результаты также были достигнуты в период приемной кампании в вузы 2023 года, когда 73 тыс. абитуриентов обратились за подтверждением знака отличия ГТО через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг", - сказал Чернышенко.

Как отметил вице-премьер, за знак отличия ГТО вузы могут начислять не менее двух баллов, а остальные достижения оценивать по своему усмотрению. С 2022 года бонусная система заработала для обладателей не только золотых, но также серебряных и бронзовых знаков отличия.

По мнению министра спорта РФ Олега Матыцина, знак отличия ГТО подтверждает приверженность к регулярным занятиям физической культурой и спортом. "Знак отличия ГТО не только увеличивает шансы на поступление, но также подтверждает приверженность к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В перечень нормативов комплекса ГТО включены легкая атлетика, лыжи, плавание, стрельба и туризм - такое разнообразие позволяет вовлечь в регулярную спортивную активность еще больше наших граждан, как подтверждение - более 20,5 млн человек уже вступили в ряды ГТО", - отметил министр.

Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО был введен в 1931 году. Основное содержание комплекса было ориентировано на качественную физическую подготовку. В России комплекс ГТО реализуется благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".