В ФХР рассказали о подписании меморандума о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил, что со временем хоккей в странах БРИКС с помощью России может выйти на совершенно другой уровень

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил о подписании с остальными странами - участницами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея. Об этом Ротенберг в пятницу рассказал ТАСС.

Ранее Ротенберг сообщил о возможности культурного обмена России с Индией, который, в частности, предусматривает игры в Индии в хоккей с шайбой, а в России - в хоккей на траве.

"Мы, как и коллеги из стран БРИКС, заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Сейчас мы подписали меморандум, который подразумевает развитие отношений в хоккейной сфере, выгодное всем сторонам. Соглашение включает и обмен опытом, и постоянное сотрудничество, в том числе организацию матчей по хоккею с шайбой и хоккею на траве, обмен опытом, информационными материалами и многое другое. Это комплексное сотрудничество: ФХР всегда готова предоставить тренеров, представить нашу современную программу подготовки хоккеистов "Красная машина", помочь реализовать программу по судейству, вместе мы можем организовать научные конференции и семинары, это будет полезно всем сторонам. Речь даже идет о строительстве новых спортивных объектов, производстве экипировки и так далее", - сказал Ротенберг.

"Понятно, что начинать нужно с детей, но со временем хоккей в странах БРИКС с помощью России и ФХР может выйти на совершенно другой уровень. Население стран БРИКС - более 3 млрд человек, суммарный ВВП - треть от мирового. Пять стран БРИКС вносят больший вклад в мировую экономику, чем страны, входящие в G7. БРИКС - мощнейшее объединение, включающее страны - мировые лидеры. Конечно же, впереди огромная работа, но это перспективное направление, которое мы должны и будем развивать", - добавил он.