ФНЛ ведет переговоры с Китаем о продаже прав на трансляции Первой лиги в новом сезоне

Прежнее соглашение было рассчитано до конца прошлого сезона с возможностью продления

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) ведет переговоры с партнерами из Китая и Казахстана о продолжении сотрудничества и продаже прав на телетрансляции матчей Мелбет - Первой лиги. Об этом ТАСС в пятницу сообщил исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко.

17 апреля пресс-служба ФНЛ сообщила, что организация заключила договор на трансляции игр Первой лиги в Китае. Соглашение было рассчитано до конца прошлого сезона с возможностью продления.

"Китай и Казахстан покупали права на просмотр ФНЛ, сейчас мы как раз ведем переговоры с партнерами, с которыми мы поработали в рамках теста, об объемах сотрудничества на следующий сезон, - сказал Атаманенко. - Надеемся, что в ближайшее время договоримся и как минимум продолжим сотрудничество, как максимум его расширим".

"У нас есть три направления в генерации доходов: доходы от спонсорских контрактов, телеправ и отдельно выделяется категория на букмекерские права. Именно в сегменте телевизионных прав наши амбиции на сезон-2023/24 заключаются в росте доходов в два раза. А суммарно все доходы по всем трем направлениям планируем увеличить на 20%, что достаточно амбициозно, учитывая, какой гигантский скачок мы сделали в этом сезоне", - добавил исполнительный директор ФНЛ.

Атаманенко отметил, что для ФНЛ сотрудничество с Китаем и Казахстаном было возможностью проверить интерес к лиге. "У Китая и Казахстана была возможность смотреть только Первую лигу, - отметил он. - На самом деле нам очень важно было даже в тестовом формате поработать с новыми странами, поскольку нас радует то, что был интерес у партнеров в этих странах и у аудитории, чтобы мы видели хорошую точку роста. В текущих геополитических условиях это достаточно непросто, но мы видим потенциал и рост".

Новый сезон Первой лиги стартует 16 июля.