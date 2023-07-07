В ФНЛ рассказали о составлении календаря для крымских клубов Второй лиги

"Севастополь" и ялтинский "Рубин" сыграют в подгруппе 1 группы 1 дивизиона Б Второй лиги

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) вручную составляла календарь для группы 1 дивизиона Б Леон - Второй лиги, в которой участвуют "Севастополь" и ялтинский "Рубин", учитывались логистические особенности при сообщении между городами. Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.

23 июня пресс-служба ФНЛ сообщила, что "Севастополь" и ялтинский "Рубин" сыграют в подгруппе 1 группы 1 дивизиона Б Второй лиги. В ней также сыграют СКА из Ростова-на-Дону, майкопская "Дружба", ставропольское "Динамо", "Биолог-Новокубанск" и "Кубань-Холдинг" из Краснодарского края. "Спартак-Нальчик", махачкалинские "Легион" и "Динамо-2", пятигорский "Машук-КМВ", владикавказская "Алания-2", "Астрахань" и "Победа" из Хасавюрта образуют подгруппу 2 группы 1.

"Календарь Второй лиги по зоне "юг" составлялся с учетом той специфики и особенностей логистики, которая сейчас существует, - сказал Измайлов. - Понятно, что многие аэропорты закрыты, нет воздушного сообщения, поэтому то сообщение, которое есть между городами, где играют клубы, осложнено. Поэтому мы смотрели и учитывали возможные границы перемещения, максимальные расстояния, которые можно было бы преодолеть".

"Алгоритмический календарь был составлен только для Первой лиги. Для Второй лиги он составлялся вручную с учетом дополнительных ограничений и требований", - добавил глава ФНЛ.

В первом туре, который состоится 16 июля, "Севастополь" на своем поле сыграет против СКА, "Рубин" на выезде встретится с "Биологом-Новокубанском".

22 июня Измайлов сообщил ТАСС, что исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) отправил на доработку регламент Второй лиги. "Вряд ли я могу говорить, когда будет бюро исполкома РФС, это не моя компетенция, - отметил он. - А регламенты доработаны, календари тоже, все максимально детально изучено, сделано сотрудниками как Футбольной национальной лиги, так и сотрудниками Российского футбольного союза. Все согласовано, дальше вопрос принятия".