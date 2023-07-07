7 июля, 15:01
Футбол во Франции

СМИ: российский футболист Кузяев перейдет в один из французских клубов

Полузащитник завершил переговоры с турецким "Бешикташем" и выбрал клуб из Франции

ТАСС, 7 июля. Российский полузащитник Далер Кузяев близок к подписанию контракта с французским футбольным клубом. Об этом на своей странице в Twitter написал в пятницу журналист турецкого портала Sports Digitale Серкан Дикме.

По информации источника, Кузяев завершил переговоры с турецким "Бешикташем" и поблагодарил руководство клуба за проявленный интерес. Отмечается, что игрок подпишет контракт с клубом из Франции, название которого не уточняется.

Кузяеву 30 лет, он выступал за "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны. 

Теги:
РоссияФранцияФутбол во Франции
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