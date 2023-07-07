Единая система контроля карточек появится в российском футболе с сезона-2024/25

Также в следующем сезоне планируется создать единый календарь для всей футбольной вертикали в России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рабочая группа представителей Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и других лиг работает над созданием единой электронной системы управления соревнованиями (ЭСУС). Об этом ТАСС в пятницу сообщил исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко.

"Это мультилиговое решение, начиная с Юношеской футбольной лиги, вся пирамида российского футбола будет работать под единой системой управления соревнованиями, но при этом нужно учитывать потребность каждой из лиг, - сказал Атаманенко. - Именно для этого сейчас сделана рабочая группа, в которую вошли представители РПЛ, ФНЛ и других лиг. Мы как раз, согласно утвержденному плану проекта, через сезон начинаем все работать на новой платформе".

"На данный момент РПЛ продолжает работать на своей существующей платформе, мы - на своей, но все вместе работаем над реализацией проекта по общей ЭСУС. То есть в сезоне-2024/25 будет единая система, это не только карточки, но и вся статистика, начиная с заявочного процесса, со школ, что в том числе позволяет учитывать компенсацию за игрока той или другой школе, чтобы иметь всю информацию об игроке, там же система управления соревнованиями, календарь", - добавил Атаманенко.

19 марта 2023 года "Пари Нижний Новгород" дома сыграл вничью с "Торпедо" в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги, участие во встрече принял полузащитник нижегородской команды Ярослав Михайлов. Тогда в РПЛ сообщили, что администрация "Пари НН" не уведомила руководство РПЛ о желтых карточках, полученных Михайловым в матчах Второй лиги за петербургский "Зенит-2". "Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях", - отметили тогда в РПЛ. В итоге контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил "Пари НН" поражение после протеста от "Торпедо".

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что планируется создавать единый календарь для всей футбольной вертикали в России. "Мы сейчас вместе с Высшей школой экономики сделали алгоритмический календарь, планируем в следующем году вместе с РФС и всей вертикалью делать единый календарь, в котором были бы учтены все временные слоты, даты и необходимые моменты для проведения Кубка России, матчей РПЛ, Первой и Второй лиг, юношеских соревнований, также и женской лиги", - отметил Измайлов.