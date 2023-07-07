Первая ракетка России Касаткина проиграла Азаренко в третьем круге Уимблдона

В следующем круге Азаренко сыграет против победительницы матча между украинкой Элиной Свитолиной и американкой Софией Кенин

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в пятницу белоруске Виктории Азаренко в матче третьего круга Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу белоруски, посеянной под 19-м номером. Касаткина была посеяна 11-й. В следующем круге Азаренко сыграет против победительницы матча между украинкой Элиной Свитолиной и американкой Софией Кенин.

Касаткиной 26 лет, она занимает 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - высшее среди россиянок. Спортсменка является обладательницей шести титулов WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Азаренко 33 года, она была первой ракеткой мира, сейчас занимает 20-ю строчку в рейтинге WTA. На счету белоруски 21 титул WTA. Азаренко дважды выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде и дважды в миксте. На Олимпийских играх 2012 года она завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде и выиграла микст вместе с Максимом Мирным.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).