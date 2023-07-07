Российский футбольный судья Шеметов умер в возрасте 31 года

Причины смерти не сообщаются

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов умер на 32-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Причины смерти не сообщаются.

"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра", - говорится в заявлении.

С сезона-2019/20 Шеметов начал работать во Второй лиге - третьем по силе дивизионе чемпионата России. В общей сложности арбитр обслужил 41 матч, также он работал на 5 играх Кубка России.