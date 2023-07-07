Теннисист Сафиуллин впервые вышел в четвертый круг турнира Большого шлема

В третьем круге россиянин обыграл аргентинца Гвидо Пелью

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин в пятницу победил аргентинца Гвидо Пелью в матче третьего круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0 в пользу россиянина, выступающего на турнире без номера посева. Пелья также не получил номер посева. Сафиуллин впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира Большого шлема. В следующем круге россиянин встретится с победителем матча между представителем Канады Денисом Шаповаловым (26-й номер посева) и британцем Лиамом Броуди.

Сафиуллину 25 лет, он занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2015 году россиянин выиграл Открытый чемпионат Австралии среди юниоров.

Пелье 33 года, он занимает 308-е место в мировом рейтинге, на его счету один титул ATP. Лучшим результатом Пельи на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2019 году. В 2016 году в составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Дэвиса.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составил $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является cерб Новак Джокович. Российские теннисисты ни разу не выигрывали этот турнир в мужском одиночном разряде. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. По решению Ассоциации лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в нынешнем сезоне российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.