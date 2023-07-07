Третьяк отметил, что хоккейная вертикаль в Нижегородской области работает эффективно

Глава Федерации хоккея России на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обсудил широкий круг вопросов, связанных с развитием хоккея в регионе

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейная вертикаль в Нижегородской области работает очень эффективно, благодаря вниманию местных властей растет массовость занятий, идет подготовка кандидатов в сборную России. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В прошедшем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги нижегородское "Торпедо" дошло до второго раунда Кубка Гагарина, а "Чайка" стала победителем Молодежной хоккейной лиги.

"Встреча с [губернатором Нижегородской области] Глебом Сергеевичем [Никитиным] получилась очень плодотворной, мы обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием хоккея в регионе. Благодарен губернатору за внимание к нашему виду спорта, благодаря его опеке и кураторству хоккейная вертикаль на нижегородской земле работает очень эффективно. Растет массовость занятий, команды добиваются турнирных успехов в соревнованиях разного уровня, идет подготовка достойных кандидатов в сборную", - сказал Третьяк.

"Конечно, и ФХР всесторонне содействует развитию нижегородского хоккея. Предоставляется помощь по всем вопросам - от обучения и повышения квалификации тренеров до предоставления методик и наработок, позволяющих улучшать качество процесса обучения детей и подростков в хоккейных школах. Мы готовы к дальнейшему расширению взаимодействия и обсуждали эти аспекты с Глебом Никитиным", - добавил глава ФХР.