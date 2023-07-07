В РФС сообщили, что судья Шеметов погиб в зоне СВО

В пятницу стало известно, что арбитр умер в возрасте 31 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

В пятницу пресс-служба РФС сообщила о смерти 31-летнего Шеметова.

"Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Мелбет - Первой лиге и уже получал ответственные матчи в "пути регионов" Фонбет - Кубка России. РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку", - говорится в заявлении.

В сезоне-2019/20 Шеметов начал работать во Второй лиге - третьем по силе дивизионе чемпионата России. В общей сложности арбитр отсудил 41 матч, также работал на 5 играх Кубка России.