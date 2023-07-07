Теннисист Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

В третьем круге россиянин победил бельгийца Давида Гоффена

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев победил бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под седьмым номером. У Гоффена не было номера посева. В четвертом круге Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом (23-й номер посева), которому 25 июня уступил в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге ATP, на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Гоффену 32 года, он занимает 123-е место в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов ATP. Бельгиец, так же как и Рублев, никогда не проходил дальше четвертьфинала на турнирах Большого шлема.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.