Чесноков назвал тяжелой победу теннисиста Рублева над Гоффеном на Уимблдоне

Рублев вышел в четвертый круг и встретится с Александром Бубликом из Казахстана

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев одержал тяжелую победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в матче третьего круга Уимблдона. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 в пользу россиянина. В следующем матче он встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

"Очень тяжелая победа. Мне кажется, решающим стал третий сет, в котором Андрей проигрывал со счетом 1:4. Если бы он его проиграл, то дальше вернуться было бы очень тяжело, даже если бы сделал счет 2:2 по партиям. Молодец, что выиграл, это настоящая трудовая победа", - сказал Чесноков.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.