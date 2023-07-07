Глушаков будет выступать за "Строгино" в чемпионате России по пляжному футболу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Участник чемпионата мира 2014 года по футболу в составе российской сборной Денис Глушаков перешел в клуб "Строгино", который выступает в чемпионате страны по пляжному футболу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба соревнований.

Игрок будет выступать за команду под 88-м номером.

Последним клубом Глушакова был "Пари Нижний Новгород", за который он выступал с февраля по июнь 2023 года. В составе нижегородской команды полузащитник провел девять матчей в разных турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее 36-летний футболист играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету игрока 57 матчей и 5 голов за сборную России. Помимо чемпионата мира, он также выступал на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

"Строгино" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда по итогам 10 матчей набрала 12 очков.